Daniel Kaluuya asegura que no fue invitado a la premiere de su película 'Déjame salir'

Daniel Kaluuya es uno de los actores más relevantes de su generación y hemos visto su trabajo en grandes títulos en los últimos años.

'Déjame salir' fue el éxito que consagró su carrera, además de la de su director, Jordan Peele, como un visionario cineasta de terror.

No obstante, pese a todo lo bueno que le traería después a Kaluuya la cinta de 2017, pasó por un momento nada agradable para nadie que no había revelado hasta ahora, en una aparición en el programa de Graham Norton: nadie le invitó a la premiere de su película.

"Para la premiere mundial en Sundance, yo estaba en Atlanta porque estaba rodando 'Black Panther'. Estaba sin hacer nada, había despejado mi agenda. Estaba en plan, 'de verdad quiero hacerlo'. Y entonces simplemente no recibí la invitación. No me invitaron", revela.

Lejos de mostrarse enfadado, Kaluuya se pone a reír ante la surrealista anécdota.

"Así que ahí estaba en mi cama, y alguien me escribió, 'ha ido muy bien'", relata encogiéndose de hombros. "Así es la industria", añade.

Y concluía la desagradable historia diciendo "no quieres estar en un sitio donde no te sientes bienvenido".

No obstante, Daniel parece no guardar rencores, al menos al director Jordan Peele, con el que volverá a trabajar pronto en un nuevo proyecto secreto.