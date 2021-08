'Crepúsculo': Kristen Stewart pasó dos días colgada en un arnés con Robert Pattinson para esta escena

La saga 'Crepúsculo' es uno de los grandes fenómenos literarios y cinematográficos de los últimos años. Ha cosechado éxito y dinero por un tubo y, por supuesto, el cariño de muchísimos fans para siempre.

Pero la primera película de la franquicia no tuvo el gran presupuesto con el que contaron sus secuelas y, por ello, el elenco y el equipo tuvieron que ser creativos para que la película saliera adelante lo mejor posible. Y su directora, Catherine Hardwicke, ha contado en varias ocasiones que incluso llegaron a recortar la suma de 4 millones de dólares del presupuesto inicial, lo que llevó a eliminar escenas de acción, lo que implicaba que las restantes tuviesen más peso. Más acrobacias y menos croma.

"Fue realmente genial que no tuviéramos que estar en una pantalla verde", confiesa Kristen Stewart a Chuck the Movie Guy. "Quiero decir, la mayor parte de las veces, lees el guion y dices, 'vale, efectos, película, pantalla verde', pero no teníamos el dinero para hacer eso, realmente lo logramos en persona", explica la actriz.

Stewart revela también que ella y su compañero Robert Pattinson tuvieron que compartir un arnés. "Estábamos en una plataforma y también estábamos como en un acantilado, lo que daba la ilusión de estar en la cima de un árbol, aunque no lo estábamos. Mmm, y hubo como un par de días de estar en un arnés, unida a Rob", cuenta sobre la precaria situación tras la escena.

Además, la actriz también ha confesado que no esperaban que 'Crepúsculo' consiguiese tantísima popularidad y éxito. Aunque la historia ya tenía una comunidad muy amplia detrás, gracias a los libros que la precedían, Summit Entertainment solo esperaba que la película ganara alrededor de 29 millones de dólares en la taquilla.

Pero, por supuesto, subestimaron completamente el éxito de la película, que llegó a los 193.962.473 dólares (y eso teniendo solo en cuenta la taquilla estadounidense) y no fueron los únicos. Stewart asegura que, incluso, mientras estaban inmersos en el rodaje de la película, ella concebía como una idea "bastante ridícula" la de hacer una secuela. Quién se lo iba a decir, ¿verdad?

