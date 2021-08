"Creo que no fue la mejor idea": Barbra Streisand carga contra la versión de 'Ha nacido una estrella' de Lady Gaga

Barbra Streisand fue una de las actrices más famosas durante finales de los 70', los 80' y principios de los 90'. Una de las películas que lanzó a Barbra al estrellato fue 'Ha nacido una estrella', película que se estrenó en 1976. Aquella historia en la que la carrera de una alcoholizado cantante, Barbra Streisand, desciende al mismo tiempo que la de su desconocido amante John, interpretado por Kris Kristofferson, comienza a ascender.

Barbra ha vuelto a hablar sobre el remake en el que Lady Gaga hacía de Esther Hoffman, el personaje de Barbra. Así habla de la película en una entrevista con ET: "Al principio, cuando escuché que la iban a volver a hacer, se suponía que iban a ser Will Smith y Beyoncé y pensé que era interesante"

Barbra continúa: "Realmente lo hacía diferente, una música diferente, actores integrados, pensé que era una idea fantástica. Así que me sorprendió mucho cuando vi lo similar que era a la versión que hice en 1976"

"No sé. Creo que no fue la mejor idea. Pero mira, al final fue un gran éxito y no puedo discutir con el éxito, pero no me importa tanto que algo triunfe como si me importa la originalidad", termina contando la actriz.

La primera impresión de Barbra Streisand sobre el remake de 'Ha nacido una estrella'

Y aunque ahora Barbra Streisand ha dejado claro que no termina de convencerle mucho este remake de 'Ha nacido una estrella', la actriz ya había hablado al respecto. Nada más estrenarse la película, a pesar de que no la vio en los cines, Bradley Cooper le mostró el comienzo de la cinta: "No la he visto terminada aún pero Bradley Cooper me mostró el inicio. Y me sorprendió lo similar que era a mi versión", contaba al New York Times.

A esto añadió el consejo que le dio a Lady Gaga: "Le dije que cantara en directo. Ella quería hacerlo así, lo cual está bien porque es la mejor manera de hacerlo. Pero sus canciones son diferentes... es una buena película. Será un éxito".

