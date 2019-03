Confirmado: Nicolas Cage será SpiderMan en el nuevo universo del superhéroe

Nicolas Cage conoce de primera mano el mundo de los superhéroes. El actor interpretó a Ghost Rider, aunque el resultado en taquilla no fue el esperado. Ahora, el actor de 54 años, tiene otra oportunidad en el Universo Marvel, ya que interpretará a SpiderMan. Pero tranquilidad, Tom Holland sigue grabando la nueva entrega del superhéroe (SpiderMan: Far From Home), pero Cage traerá a la gran pantalla otra versión del Hombre Araña.

El nuevo proyecto de Cage se trata de 'SpiderMan: Un nuevo universo', una película de animación producida por Phil Lord y Christopher Miller, creadores de 'LEGO: La película'. En la nueva cinta, Cage le prestará su voz a SpiderMan Noir.

Esta versión del superhéroe estará ambientada en la década de 1930, específicamente durante la Gran Depresión. El primer cómic de esta nueva serie apareció en febrero de 2009 y no formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

La cinta contará la historia del joven Miles Molares, quien descubrirá las ilimitadas posibilidades de un universo donde la máscara del héroe puede ser usada por más de una persona. Entre estos personajes, se encontrará el SuperMan Noir de Cage.

Otras personalidades que prestarán su voz para esta película son Live Schreiber como el villano Kingpin, Hailee Steinfeld como Spider-Gwen, Jake Johnson será Peter Parker, Mahershala Ali interpretará al tío Aaron y Shameik Moore al protagonista de la cinta, Miles Morales.

'SpiderMan: Un nuevo universo' llega a nuestros cines el próximo 21 de diciembre. ¿Estás preparado?