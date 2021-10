"Una comida súper ligera": Chris Hemsworth empieza su viaje a Los Ángeles con un festín digno de Thor

Chris Hemsworth es uno de los actores más atractivos de Hollywood y es todo un ejemplo del físico perfecto. Cómo hemos podido observar varias veces en sus redes sociales, el actor se somete a duros entrenamientos para mantenerse en forma y poder dar vida al Dios del Trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, esta vez la estrella ha compartido una foto que contradice sus anteriores posts de fitness y entrenamientos. Chris ha publicado una foto posando con varias delicias americanas y una cerveza. Dos grandes pizzas y dos platos de alitas con salsa ranchera también ocupan la mesa del actor. Este le ha dado un toque cómico a la publicación usando sarcasmo en el pie de foto:

"Acabo de aterrizar en Los Ángeles y he pensado en empezar con una comida sana y súper ligera", escribe.

Por supuesto que su gracioso post ha recibido muchos "me gusta" y comentarios de sus seguidores. "¡Parece muy saludable!", "¡Súper ligero y saludable!", "Así es cómo come Thor" o "¿Solo son los entrantes no?" son algunos de los comentarios que más se han repetido en la publicación, que sobrepasa casi 4 millones y medio de likes en menos de un día.

Chris Hemsworth regresa a 'Tyler Rake 2'

La estrella que muchos conocen por su rol de Thor en el UCM también volverá a transformarse en Tyler Rake para la secuela de su película. El actor ha confesado en Instagram que la segunda entrega será "más grande" y "más mala" que la original. Si no has visto 'Tyler Rake' te recomendamos que no sigas leyendo para evitar algún SPOILER.

El público se quedó tan satisfecho con el film de Netflix, que sus productores no han dudado en devolver al personaje de Chris Hemsworth de entre los muertos para poder contarnos cómo ha podido mantenerse vivo después de su caída al rio tras haber sido disparado; un hecho que parecía imposible de sobrevivir. El evento de 'Tudum' mostró el primer tráiler de 'Tyler Rake 2', el cual explicaría cómo el personaje de Hemsworth logra sobrevivir la primera entrega. Si todavía no lo habéis visto, el adelanto se encuentra en el vídeo de arriba.

Chris ha confirmado que la secuela contará con unas escenas de acción más espectaculares comparada con la primera cinta. Aunque no se ha anunciado una fecha oficial de su estreno, hemos podido ver qué la secuela ya se ha puesto en marcha a través de las redes sociales de Chris, por lo que podríamos esperar un estreno en verano de 2022.

