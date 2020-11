El comentario con el que Halle Berry ha callado todas las bocas tras acusarla de ser mala en la cama

Halle Berry ha tenido que enfrentarse a unas fuertes acusaciones tras afirmar que es mala en la cama. Unas palabras que afirmó la actriz, modelo y empresaria LisaRaye McCoy en el programa 'Cocktails with Queens'.

En medio de una conversación LisaRaye insinuó que la protagonista de 'Monster's Ball' no era tan buena en la cama como muchos pensaban. Entonces la presentadora del espacio preguntó sobre esto a McCoy quien dijo: "Eso es lo que dijeron. Eso es lo que leí. Eso es lo que escuché. Eso es lo que dicen".

Unas declaraciones que están siendo muy comentadas y que han llegado hasta la mismísima Halle Berry quien no ha dudado en contestar con una aplaudida respuesta, que puedes encontrar en el vídeo de la noticia, y con la que ha callado todas las bocas.

Tras la repercusión que ha tenido sus palabras, Lisa Raye ha publicado un mensaje en Instagram donde dice: "Estaba informando de una fuente anterior sobre el rumor para mi programa agregando comentarios. ¿Desagradable? Sí señora, puedo entenderlo. Se esta sacando de contexto porque no tenía esa intención. Eres un icono y nunca quise faltarte el respeto", escribe refiriéndose a Halle Barry.

"Respeto lo que has logrado y defiendo... ¡¡Tú nos representas!!. Te amo Halle Berry. Eres nuestra reina de Hollywood", dice sobre lo que piensa de la actriz. "No quiero problemas con la gente que me gusta. Todos saben que voy a decir lo que quiero decir y no necesito su ayuda", continua.

Para terminar diciendo: "¡¡¡Esto no me hace sentir bien... en absoluto!!! Y oh Halle, no me molestaré en preguntarle a tu hombre. Estoy segura de que lo solucionó todo, pero estoy segura de que probablemente también informaremos sobre esto, así que gracias por el té".

