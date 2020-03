El mundo entero está viviendo una situación inusual al tener que ver como gran parte de la población se refugia en sus casas aislados para evitar seguir expandiendo el coronavirus.

Esto ha propiciado que la gente tenga que realizar más actividades dentro de casa para pasar el tiempo que antes disfrutábamos en el exterior. Muchas son las opciones que hemos podido ver estos días por las redes sociales: cocinar, limpiar, hacer ejercicio o ver series, entre otras.

En esta ocasión, Chris Hemsworth ha hecho una recomendación muy especial a todos sus seguidores de las redes sociales para esta cuarentena. De esta forma, el actor de Thor muestra un lado al que no nos tenía acostumbrados, y es que solemos verlo hacer mucho ejercicio, deportes extremos o actividades de riesgo.

Pero, ahora, Hemsworth ha sacado su parte más intelectual al publicar en Instagram el libro perfecto durante estos días de encierro: "Lectura maravillosa, una de mis favoritas. Es para todo el mundo ya tengas ocho u ochenta años 'El niño, el topo, el zorro y el caballo'", escribe el australiano junto a una foto con la portada del libro.

'The boy, the mole, the fox and the horse' se trata de un libro de ilustraciones creado por Charlie Mackesy donde cuenta la historia de un niño y las conversaciones que va teniendo con amigos que se va encontrando en su camino. Una historia muy bonita llena de personajes honestos con las que te hará reflexionar sobre cuestiones que tenemos un poco olvidadas.

