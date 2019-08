Desde el rodaje y el estreno de 'Thor: Ragnarok', Chris Hemsworth no ha parado de trabajar muy duramente como estrella de Hollywood. Encadenó la segunda entrega del Dios del Trueno con la película '12 Valientes', a principios de 2018, la cual rodó junto a su mujer Elsa Pataky. Ese mismo año pudimos verle en 'Vengadores: Infinity War' y rodó 'Malos tiempos en el Royale'. Para terminar, este año ha tenido el arduo trabajo de la promo de 'Vengadores: Endgame' y 'Men in black: International'.

Han sido un par de años en los que el actor no ha parado, cosa que agradece pero ahora se ha plantado y ha decidido que necesita descansar antes de volver a las andadas con 'Thor: Love and Thunder'. Como ha declarado en Men's Health: "Tras todo el tour promocional de 'Vengadores: Endgame' tuve un momento donde pensé, '¿Ahora qué? Estoy sin trabajo ¿Qué hago ahora?' Pensé que esto no era un problema, 'necesito vivir el presente para poder disfrutar el ahora, si no simplemente me lo perderé'".

"Ahora toca estar en casa, durante los próximos 6 meses pasaré tiempo con mi mujer y mis hijos. Haciendo comidas y llevando y recogiendo a los niños del cole". Además el actor se encuentra construyendo su nueva casa valorada en unos 8 millones de euros en Byron Bay, en su país natal Australia. El actor bromeaba con extender sus vacaciones durante 12 meses para poder estar en su nueva mansión.

Cuando termine su periodo vacacional, Hemsworth estará abierto a cualquier tipo de papel. El actor sentía estar en un punto clave de su carrera y no podía desaprovechar la oportunidad. Sabe que "Elsa ha sacrificado más" que él pero ahora es momento de recortar distancias con ella.

····

Seguro que te interesa

Nunca pensaste ver así a Thor: Mark Ruffalo comparte la imagen de Chris Hemsworth más privada hasta la fecha