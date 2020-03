Chris Hemsworth, posible protagonista de la última película de Steven Spielberg

Deadline informa que Steven Spielberg tiene en mente al protagonista de 'Thor' y 'Los Vengadores', Chris Hemsworth, para protagonizar su próxima película, 'Robopocalypse', adaptación de la novela de Daniel H. Wilson que verá la luz el 25 de abril de 2014.

Según la fuente por el momento no hay ninguna oferta en firme, aunque DreamWorks ya habría hecho llegar su interés por contratar al actor y es muy posible que en las próximas fechas tengamos confirmación oficial.

El guión ha sido adaptado por Drew Goddard ('The Cabin in the Woods', 'Cloverfield', 'LOST', 'Alias'), basándose en una historia sobre la desesperada resistencia de la raza humana contra el levantamiento de los robots. La descripción de la historia sería la que sigue:No muy lejos, en el futuro, la tecnología utilizada en nuestro mundo se vuelve contra nosotros. Con un enorme poder, la inteligencia artificial conocida como Archos se ha vuelto de repente auto-dependiente y se convierte en un enemigo implacable y mortal. Una vez llegada la hora cero, los humanos restantes se van reagrupando y por primera vez deciden realmente aunar esfuerzos para luchar.

La historia narra la larga y sangrienta confrontación de los humanos y las máquinas concebida con todo tipo de detalles, una historia épica llena de acción con consecuencias escalofriantes acerca del peligro de la tecnología que nos rodea.