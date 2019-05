La película que Chris Hemsworth estuvo a punto de abandonar el día antes de empezar el rodaje

El actor Chris Hemsworth se hizo popularmente conocido con 'Thor', la primera película sobre este superhéroe estrenada en 2011. Ocho años después, Hemsworth ha participado en una veintena de películas entre las que se encuentran la trilogía sobre el personaje que le catapultó a la fama y las cuatro cintas de Los Vengadores. Ahora estrena la cuarta entrega de la saga 'Men in Black' junto a Emma Thompson. En una entrevista reciente, el actor ha confesado que estuvo a punto de abandonar una cinta el día antes de rodarla.

Hemsworth ha realizado una extensa entrevista para Variety donde ha explicado que una de sus películas favoritas es 'Cazafantasmas' donde interpreta un papel muy diferente a lo que le hemos visto hasta ahora y donde explora la comedia, un registro nuevo para él y que casi le cuesta el abandono de la cinta: "La noche anterior a la grabación, casi lo dejo", dice Hemsworth. "Tres o cuatro semanas antes, Paul Feig, el director de la película, me dijo: "Voy a reescribir de nuevo tu personaje. No te preocupes. Y luego recibí el guión y nada había cambiado". Su agente organizó una reunión de último minuto con el director, quien le aseguró que habría mucho que hacer, a través de la improvisación. El reparto de 'Cazafantasmas' contaba con Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon y Melissa McCarthy conocidas por su capacidad de improvisación, pero el actor reconoce que tenía miedo al no dominar ese registro: "Tenía mucho miedo de entrar en el rodaje. No tenía un plan, me sentía ridículo. Así que usé eso".

Pese al esfuerzo del actor, la película se convirtió en un fracaso de taquilla y muchos fans criticaron el film. Hemsworth se sintió decepcionado y confiesa que le hubiese encantado hacer una secuela: "Durante todo ese tiempo pensé: ¿Qué propiedad tenéis sobre esos personajes? Oh, has visto la película y, ¿por lo tanto tienes voz y voto para decidir qué hacer con ella?. Creo que fue muy desafortunado y un poco decepcionante." Pero Chris Hemsworth no se rindió y dio un matiz diferente a Thor y en 'Vengadores: Endgame' queda patente la transformación que se produce en el personaje.

Seguro que te interesa:

Lo más real posible: La emotiva imagen que demuestra que la escena más triste de 'Vengadores: Endgame' no tuvo efectos especiales