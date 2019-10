'Falcon y el Soldado de Invierno' será la primera serie del Universo Cinematográfico Marvel en llegar a Disney+ y los fans tienen muchas esperanzas puestas en ella.

Aunque algunos rumores sobre las primeras impresiones del material que ya se ha visto no eran del todo buenos, aún hay tiempo de pulir las aristas que pueda tener la ficción de Anthony Mackie y Sebastian Stan. Aún no se conocen demasiados detalles sobre la sinopsis de la serie, pero sí que se cuenta con que en ella veremos cameos de otros superhéroes del MCU.

Pues bien, según publica We Got This Covered aseguran basándose en las mismas fuentes cercanas que ya han adelantado informaciones que más tarde se han confirmado, Chris Evans volverá a interpretar a Capitán América en un cameo en 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Pero no lo haría con la versión que todo el mundo conoce, sino caracterizado como el viejo Capitán América que vimos al final de 'Vengadores: Endgame'. Por el momento no se sabe si oficialmente Chris Evans ha dicho que sí. ¿Te haría ilusión volver a verle como Cap?

