Chris Evans, Robert Pattinson o Tom Holland, entre el repartazo de estrellas del perturbador thriller 'The Devil all the Time'

Chris Evans, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska y Eliza Scanlen (Amma de 'Heridas abiertas') encabezan el impresionante cast de 'The Devil all the Time'.

La película, producida por Netflix, es un thriller coral donde se cruzan las vidas de una pareja de asesinos en serie, un atormentado pastor o un sheriff corrupto.

De momento, solo conocemos la sinopsis:

"En un lugar llamado Knockemstiff, en Ohio, en un olvidado bosque del país, se avecina una tormenta de fe, violencia y redención. Desesperado por salvar a su mujer moribunda, Willard Russell recurre a la oración que sucumbe al sacrificio.

Esto prepara al protagonista Arvin, hijo de Willard, para su camino de niño maltratado a un hombre que sabe cuándo pasar a la acción".

Además, Netflix añade: "'The Devil all the Time' involucra a un reparto de personajes infames que es contado a lo largo de dos décadas".

¿Quiénes de estos actores compartirán trama? ¿Tendremos reunión del Capi con SpiderMan? Habrá que esperar para saber más.

