'La Casa Gucci': Por qué Ridley Scott decidió contar la historia de sexo y asesinato del emporio familiar

Lady Gaga es la absoluta protagonista, reina y señora de 'La Casa Gucci', pero está acompañada de un espectacular reparto de actores en el que también destacan Adam Driver, Al Pacino y Jared Leto. Todos ellos han sido dirigidos por Ridley Scott, que regresa al cine con la historia de otra saga familiar tras 'Todo el dinero del mundo'. ¿Cómo llegaron a manos de Ridley las escabrosas vivencias de los Gucci? Hoy te damos la respuesta. ¡Y recuerda que la película ya está en cines!

¿De qué va 'La Casa Gucci'?

El filme gira en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia", a la que interpreta Lady Gaga en la película. Es una adaptación del libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001, 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed'.

¿Por qué Ridley Scott decidió hacer la película?

"El proyecto surgió porque la esposa de Ridley, Giannina, que es una de las productoras de la película, dio con el libro hace veinte años", ha contado Kevin Walsh, que es presidente de Scott Free Productions y también productor de 'La Casa Gucci'. "Ella quedó impactada con la historia de los Gucci, por la lucha de poder y lo que suponía para una familia dirigir un emporio de la moda. Dice mucho de ella como productora que haya trabajado en ella hasta los últimos compases. Realmente, si la película ha acabado haciéndose es gracias a su tenacidad".

En palabras de la propia Giannina, "como me he pasado la mitad de mi vida en Italia y me fascina el mundo de la moda, me intrigaba lo apasionada y trágica que era esta historia. Incluso cuando lo hacen todo mal, sus protagonistas actúan movidos por una pasión inquebrantable".

Ridley Scott, director de la película y marido de Giannina, añade que "era una historia familiar verdaderamente fascinante. La dinastía Gucci era casi como la realeza italiana dentro de la industria de la moda, y su destrucción comenzó en el corazón de la propia familia, para luego expandirse. ¿Cómo no va a ser interesante algo así?".

Cuando ya se encontraban desarrollando el proyecto, "el escritor que nos llevó adonde queríamos, en lo que a guion respecta, fue Roberto Bentivegna", cuenta Walsh en las notas de producción. "Investigó muchísimo, aunque acabó creando su propia dinámica entre personajes y sus propias relaciones".

"Roberto tenía una afinidad natural por el material, porque es italiano y creció además en una familia ligada a la moda", apunta Giannina. "Ha metido una buena dosis de su propio humor y legado en la historia, y sus ideas estaban totalmente en línea con la visión de Ridley". "Crecí en Italia y mi madre era diseñadora de moda", revela Bentivegna. "También estoy familiarizado con muchos de los lugares glamurosos en los que la familia Gucci vivió y pasó tiempo. Recuerdo leer sobre el asesinato y pensar 'Caray, de esto se podría hacer una buena película'".

