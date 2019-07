MÁS REAL QUE NUNCA

Tras el estreno de la primera parte de 'It' en 2017, los fans de la historia de terror creada por Stephen King están ansiosos por poder ver el desenlace de la trama 'It: Capítulo 2' en septiembre de este año. Si quieres hacer más 'dulce' tu espera puedes vivir una experiencia única con Pennywise en Londres, gracias a The Vaults.