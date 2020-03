Tom Hanks y su mujer, la actriz Rita Wilson, fueron los primeros famosos que anunciaron habían dado positivo por coronavirus.

En ese momento el el matrimonio se encontraba en Australia donde se habían trasladado para la grabación de la película sobre Elvis Presley en la que aparecerá Hanks.

Tras saber que tenían COVID-19 Rita y Tom fueron ingresados en el hospital donde estuvieron varios días. Una vez que mejoraron pudieron irse del hospital para permanecer en cuarentena. Y no ha sido hasta hace unos días que pudieron regresar a su casa en Estados Unidos tras superar el coronavirus.

Ahora, Wilson ha querido compartir una increíble historia sobre su vida a través de una publicación en Instagram donde remarca el día 29 de marzo. Una fecha donde le han pasado muchas cosas que la han marcado para siempre.

"Esta fecha, 29 de marzo, representa un momento de gran felicidad. Estaba en Broadway protagonizando con Larry David su obra 'Fish In The Dark' antes de descubrir que me habían diagnosticado cáncer de mama.

El 29 de marzo también señala cinco años desde que estoy libre de cáncer después de haber tenido una mastectomía bilateral. Estoy muy agradecida por mi salud, por los médicos, enfermeras, amigos y familiares que me ayudaron a superar ese momento.

Vosotros, amigos online, os agradezco vuestras oraciones y optimismo los entí muy hondo. Estoy muy agradecida por las bendiciones que Dios me ha otorgado, entonces y ahora.

Hace un año, el 29 de marzo, fui honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una calle, que de niña caminaba y leía todos los nombres de las estrellas que admiraba, sin pensar que un día estaría mi nombre en una de esas estrellas

Hace un año, lancé mi cuarto álbum, Halfway to Home. Cada día que hago música es un regalo. Mucho ha sucedido musicalmente en ese año. Tanta bondad. Todo esto no sería posible sin una buena salud.

Entonces, hoy, 29 de marzo, celebro la belleza de esta vida, las bendiciones que Dios me ha dado y que mi buena salud continua, incluso ahora como un sobreviviente de COVID 19. Tómese un momento hoy para reconocer la increíble creación que son sus cuerpos y agradecerle por hacer tanto".

