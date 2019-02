"Fue despedido por muy buenas razones": Brian May de 'Queen' sobre Bryan Singer, director de 'Bohemian Rhapsody'

La noche en la que Rami Malek volvió a triunfar y ganó el premio BAFTA a Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody', Brian May, guitarrista de 'Queen', quiso poner distancia respecto a Bryan Singer, el director de la cinta, despedido durante el rodaje.

En una entrevista con la BBC, y según recoge The Playlist, Bryan Singer "no tiene nada que ver con nosotros. No ha sido el director de la película durante mucho tiempo. Fue despedido por muy buenas razones... no por nosotros, por Fox. La única razón por la que está en la película es porque su gremio forzó a Fox a hacerlo, así que técnicamente, en realidad, no es el director de la película".

Después Singer quiso alabar al resto del equipo de la cinta, afirmando que "todos los que tuvieron algo que ver con la película deberían estar muy orgullosos".

Hace unas semanas el músico tuvo que pedir disculpas a una de sus seguidoras en redes sociales tras parecer que defendía a Bryan Singer en Instagram. Brian May parece haber tomado finalmente una posición respecto a todo este asunto.

