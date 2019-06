'Bohemian Rhapsody': Sale a la luz una versión inédita de 'Time Waits for No One' cantada por Freddie Mercury

Una nueva canción de Freddie Mercury ha visto la luz muchos años después de su muerte. La ha publicado su íntimo amigo Dave Clark.

Todo se remonta a octubre de 1985, pocos meses después de la actuación de la banda en el Live Aid con la que termina la película 'Bohemian Rhapsody'. Dave le pidió a Freddie que acudiera a los estudios Abbey Road para grabar la canción 'In my defense'. A Mercury no le gustó el resultado y le preguntó si tenía otras canciones. Así que le mostró otra en la que estaba trabajando y a Freddie le gustó.

Tres meses después volvió a los icónicos estudios de Abbey Road para grabar esa segunda canción. "Antes de que entraran el resto de los músicos, sólo estaban Freddie cantando y el pianista Mike Moran. Me puso la piel de gallina. Fue simplemente increíble. Luego acabamos con 48 pistas de coros, y con toda la producción final, el tema terminó teniendo 96 pistas".

Pero Dave Clark se obsesionó con ese momento de Freddie acompañado sólo por el piano e intentó recuperar la pista de su voz para escuchar la interpretación original. El año pasado finalmente pudo conseguirlo, pero ha decidido dejar pasar el boom de 'Bohemian Rhapsody' para asombrar al mundo con esta maravilla:

