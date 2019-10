El año 2018 ha sido bastante duro para Ben Affleck quien ha estado luchando todos estos meses en su adicción al alcohol.

El actor que interpretó al último Batman, antes de ser elegido Robert Parttinson, no ha escondido nunca sus problemas con el alcohol y varias son las veces que ha hablado abiertamente sobre este tema: "Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", comentaba hace unos meses al programa 'Today'.

Pero después de mucho tiempo sobrio Affleck ha sido pillado en estado de embriaguez a la salida de una fiesta de Halloween hace unos días. En el vídeo de TMZ, medio que ha dado esta información, se ve al intérprete en mal estado al balancearse de un lado a otro mientras lleva una careta de esqueleto y un traje negro.

Al día siguiente de tomar estas instantáneas Ben hablo con los medios mientras iba a casa de su exmujer Jennifer Garner para pasar el día junto a sus hijos y decorar la casa con motivos de Halloween.

"Bueno, ya sabéis que sucede, es un error, pero no voy a dejar que me pase más", decía.

"La sobriedad es difícil para cualquiera que lucha contra una adicción. Ben ha sido honesto sobre su recuperación y se lo toma poco a poco. Nunca ha dicho que no recaería", apuntaba una fuente del actor al medio L.A. Times sobre los acontecimientos.

