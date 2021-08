La autopsia de la joven estrella infantil Matthew Mindler confirma que se suicidó

Las peores noticias se confirmaban el pasado sábado y, tras casi una semana desaparecido, Matthew Mindler era encontrado sin vida en el municipio de Manor. Todas las alarmas se encendieron cuando el miércoles pasado el actor de 19 años no regresó a su residencia a dormir y la policía presentó el jueves una denuncia por la desaparición de Matthew.

Según lo que contaban la semana pasada, el actor fue visto por última vez caminando desde la residencia en la que se hospedaba hacia el aparcamiento de Centennial Driver el mismo martes que desapareció. Por desgracia las causas de la muerte de Matthew han sido reveladas y han terminado por confirmar las peores noticias posibles.

Según han informado a TMZ, el informe forense de la Oficina Forense del Condado de Lancaster ha confirmado que la causa de la muerte de Matthew es que él terminó con su vida. Ahora mismo están pendientes de los resultados de toxicología para obtener una respuesta más clara sobre cómo sucedió.

Matthew Mindler y su carrera como actor

Matthwe Mindler tuvo una carrera muy intensa y es que el actor llevaba sin aparecer en una película desde 2016, siendo 'Chad: An American Boy' su último proyecto. En aquella cinta el joven actor interpretó a Peter. Eso sí, a pesar de estar ausente de las grandes superproducciones de Hollywood, Matthew continuaba con su carrera como actor participando en algunos cortometrajes como 'Last Week Tonight with John Oliver' o 'Solo'.

El papel estrella de Matthew fue en la comedia de 2011 'Nuestro estúpido hermano', en la cual él hacía de River. En esta película compartió pantalla con grandes actores al nivel de Paul Rudd, quién ahora mismo es Ant-Man en el MCU, Elizabeth Banks, que era Effie Trinket en 'Los Juegos del Hambre' o Zooey Deschanel, la protagonista de 'New Girl'.