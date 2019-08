El terror continúa con 'It: Capítulo 2' y sus personajes ya convertidos en adultos. Lejos de terminar, la dura historia de los protagonistas ha vuelto aún más perturbadora que en sus inicios; basándose en abusos y problemas del mundo real en muchas ocasiones. La película dirigida por Andy Muschietti llegará a los cines españoles el próximo 6 de septiembre.

Dejando a un lado la figura de Pennywise, tanto la ficción como el libro de Stephen King se caracterizan por mostrar situaciones de violencia donde se condenan eventos traumáticos que ocurren en el día a día. Uno de ellos, que no se incluyó en la película de 1990, sí ha logrado entrar en esta versión.

La escena en cuestión relata un crimen de odio: un joven homosexual llamado Adrian Mello recibe una terrible paliza junto a su novio a manos de unos radicales, para finalmente ser lanzado al río y terminar siendo asesinado por Pennywise. Según ha contado su director Andy Muschietti a Entertainment Weekly, "los nombres se cambiaron, pero la paliza ocurrió tal y como se describe en el libro".

Ya que tanto el autor como el cineasta se basaron en el mismo caso para la escena: Charlie Howard, un chico homosexual, fue asesinado de la misma forma en Bangor, dentro del Estado de Maine, ciudad donde nació Stephen King. Tal y como cuenta Muschietti, "esto causó un terrible impacto en King mientras escribía el libro, y decidió incluirlo".

Además quiso homenajear al joven grabándola lo más parecido posible a la realidad para denunciarlo, ya que "desde mi punto de vista de la película, Adrian Mello siempre estuvo allí. Este evento siempre me ha impactado muy profundamente. No había opción a no incluirlo como en la película de los 90".

Y es que incluyó una serie de detalles fieles a la realidad para hacerlo: "Charlie murió en el canal, en un metro de agua. En la escena agregué que Adrian era asmático, porque Charlie lo era y eso empeoró las cosas. Para mi siempre ha sido una parte esencial de la historia, al primero que llamé cuando tuve la idea fue a Xavier Dolan, y me dijo 'sí, vamos a hacerlo'".

