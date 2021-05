El "aterrador" viaje al hospital de Hilaria Baldwin con uno de sus seis hijos de solo ocho meses

El actor Alec Baldwin y su mujer, Hilaria Baldwin, se conocieron hace 10 años en un restaurante. Un año más tarde, decidieron casarse y formar una gran familia. Actualmente la pareja tiene seis hijos, la más pequeña nacida hace tres meses.

Otro de sus hijos, Eduardo, de tan solo ocho meses, ha sufrido una severa reacción alérgica y han pasado por unos duros momentos, según ha contado Hilaria a través de las redes sociales. La escritora menciona que ha sido "aterrador".

"Tuvimos una experiencia aterradora donde Edu tuvo una reacción alérgica", escribía Hilaria junto a una fotografía con su pequeño cuando todavía se encontraban en el hospital. "No importa cuántos hijos tengas, siempre hay momentos que nos asustan ya que no hay forma de que podamos prepararnos".

Hilaria mencionó que su marido Alec se encontraba fuera de la ciudad por trabajo en ese momento y que la foto que compartía fue tomada después de que el bebé se encontrase mucho mejor.

Al día siguiente, Hilaria publicó un vídeo a través de las redes sociales donde mencionaba que Eduardo estaba mucho mejor ya que se veía al pequeño jugando con su hermana Lucía y agradecía todos los mensajes que había recibido. "Hoy mejor. Gracias por todos los mensajes y los consejos que habéis compartido conmigo".

La polémica española Hilaria Baldwin

La escritora ha estado inmersa estos últimos meses en una gran controversia tras descubrirse que sus afirmaciones sobre sus orígenes españoles eran falsas.

Hilaria siempre había hablado orgullosa de su infancia en Mallorca y sus raíces españolas. Pero a raíz de ello, comenzó a salir información sobre su nacimiento en la ciudad de Boston y la ausencia de cualquier tipo de origen de sus padres con España. Incluso la llegaron a acusar de fingir su acento 'latino'.

Tras salir a la luz toda esta información, Hilaria reapareció con un largo mensaje afirmando que había estado "reflexionando" y terminó pidiendo disculpas por lo que había "explicado mal".

Seguro que te interesa:

Hilaria Baldwin revela su secreto para no discutir con su marido Alec Baldwin y tiene que ver con sus 6 hijos