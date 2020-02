Seguiría pues la misma estética que su predecesora 'Rogue One' . La diferenciación con los episodios oficiales de la saga era un requerimiento para que estos spin-offs encontrasen su sitio en el mundo creado por George Lucas y ya demostraron el año pasado que Disney sabe cómo hacer las cosas. Tendremos que esperar más de un año para ver el resultado, pero podemos confiar en que la fórmula que tan bien les sirvió con las aventuras de Jyn Erso , se repetirá con Han Solo . Los rumores no pararán de surgir. Y menos sabiendo que ya hay nuevo spin-off en marcha .

@StarWarsJunk The untitled Han Solo movie is officially named Han Solo: A Star Wars Story, as seen in a leaked Lego catalogue pic.twitter.com/xtckGctqWP