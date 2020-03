Así fue la preparación porno de Neil Patrick Harris para la secuencia más sexual y violenta que jamás ha grabado

Neil Patrick Harris es conocido por su papel como Barney Stinson en la famosa serie 'Cómo conocí a vuestra madre'. Sin embargo, también ha tenido varios papeles importantes en diferentes películas como 'Dos colgaos muy fumaos', 'Los Pitufos' o 'Perdida'. Ahora el actor ha decidido hablar sobre cómo fue el rodaje de esta última cinta que dirigió David Fincher. Si no la has visto, te recomendamos que no sigas leyendo porque viene un gran SPOILER.

En 'Perdida', Neil interpreta a un ex-amante y acosador de Amy Elliot, chica desaparecida que encarna Rosamund Pike. Hacia el final de la cinta, los dos personajes protagonizan una violenta e impactante escena de sexo, donde Amy termina degollando a su amante. Ahora Neil ha concedido una entrevista a Vulture donde ha explicado cómo se prepararon durante toda una tarde para aquella erótica y turbia escena, incluso bajo el ojo de Ben Affleck.

"David Fincher nos pedía que tuviéramos sexo desenfrenado, y mi personaje estaba muy enamorado de ella así que está abrumado. Tuvimos que ensayar porno durante horas."

'Perdida' fue estrenada en el año 2013 y consiguió recaudar casi 350 millones dólares en todo el mundo.