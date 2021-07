Ashton Kutcher se arrepiente de su viaje al espacio tras una seria conversación con Mila Kunis

Ashton Kutcher y Mila Kunis son uno de los matrimonios más adorables del mundo de Hollywood. La pareja se casó en 2015 tras más de 10 años de amistad y después del matrimonio fallido de Ashton con Demi Moore. Ambos son muy reservados y no suelen ser muchos los detalles que dan sobre su vida personal.

El matrimonio está más unido que nunca y prueba de ello es la comunicación que hay entre ambos. De hecho, el propio Ashton ha revelado que no realizará el viaje al espacio que tenía planeado desde 2012. El actor compró su billete por 200 mil dólares a la empresa de Richard Branson, Virgin Galactic, que realizó el primer viaje turístico al espacio. Y parece que una charla con su mujer Mila ha sido el detonante para que Kutcher no haga su viaje por el espacio.

Mila Kunis convence a Ashton Kutcher para que no vaya al espacio

Finalmente Kutcher ha decidido no cumplir su sueño espacial y parece que el actor se centrará en su familia, así lo cuenta en Cheddar News: "Cuando me casé y tuve hijos, mi mujer básicamente me explicó que no era una idea muy inteligente ir al espacio cuando tienes niños tan pequeños", reconoce, algo que le pareció razonable.

El paseo familia de Ashton Kutcher y Mila Kunis | Gtres

Kutcher continúa y cuenta lo que ha hecho con su billete: "Así que terminé vendiendo mi billete de nuevo a Virgin Galactic. Y se suponía que yo debía estar en el próximo vuelo, pero al final no estaré".

Aún así, el actor no desespera y sigue convencido de que terminará yendo en su viaje turístico al espacio en un futuro: "En algún punto, iré al espacio".

La "codependencia" entre Ashton Kutcher y Mila Kunis

Esta decisión no parece sorprender después de las recientes palabras de Mila donde se sinceraba de la relación tan codependiente que tienen en el matrimonio y con sus hijos tras la pandemia. Tienes todos los detalles en el vídeo.

De hecho, Kunis contaba que durante el confinamiento su codependencia llegó hasta el punto de seguirse a todas partes "En la pandemia nuestros hijos están en plan, '¿dónde vas?', y yo, 'al baño'".

