Ashley Tisdale confiesa que no se "siente cómoda" con su cuerpo tras dar a luz a su hija

Ashley Tisdale se convertía en madre de su primera hija el pasado mes de marzo. Momento en el que cambió la vida de la actriz de 'High School Musical' por completo.

Pero hay muchas cosas que han cambiado desde entonces y una de ellas es el cuerpo de Ashley quien todavía se encuentra en los meses de post-parto. Así, Tisdale ha compartido un importante texto en su página web 'Frenshe' donde confiesa que no se siente cómoda con su cuerpo tras dar a luz.

"Siento que esta publicación es para todos los que se miran al espejo y piensan que deberían verse mejor, especialmente después de tener un bebé", empieza la intérprete. "Instagram realmente puede joderte la cabeza... Hay tantos modelos e influencers con los que he comparado mi propio viaje personal para "rebotar". Y luego, digo espera, acaban de tener un bebé y se ven así".

Y es que le mundo de las redes sociales puede ser muy perjudicial sobre la expectativas que uno de puede llegar a plantear sobre sí mismo. Así, Ashley sigue hablando de lo que se está esforzando en volver a recuperar su forma física de antes: "Ya sea haciendo senderismo, pilates, montar en mi Peloton y, sin embargo, todavía no me siento cómoda en mi cuerpo. Sí, empecé a ponerme unos jeans de nuevo, pero no de la talla que usaba antes. Todo el mundo sigue diciendo que se necesita tiempo, se necesita tiempo para hacer crecer al bebé y para perder peso. ¿Y sabes qué? Esa es la verdad", afirma.

Pero, luego está la parte en la que uno se ve de una forma y el resto de otra. De esta forma, Tisdale explica que unas madres recientes como ella le dijeron lo bien que se había recuperado tras el parto: "Fue entonces cuando me di cuenta de que no podemos comparar nuestros cuerpos entre sí"

"Todo el mundo va a tener un viaje diferente y es importante no comunicar sentimientos negativos hacia nuestro propio cuerpo. Pensamientos como 'no eres lo suficientemente bueno, podrías verte mejor' ¡tienen que detenerse! Y sobre todo necesitan detenerse al darse cuenta de que su cuerpo acaba de crear y dar vida a otro ser humano", reflexiona.

Por último, Ashley Tisdale termina comentando su propia conclusión: "Sé amable contigo mismo y llénate de amor. Está bien establecer una meta e inspirarse en los demás, pero todos deberíamos amarnos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo en cada momento. Es más fácil decirlo que hacerlo y sé que ha habido etapas en mi embarazo en las que me he sentido incómoda. Todavía estoy lidiando con la fascitis plantar, pero incluso estoy trabajando para no compararme con los demás y sus viajes posteriores al parto. ¡Amarte a ti mismo primero!".

Jupiter Iris, su primera hija

Hace unas semanas Ashley Tisdale publicaba unas fotos donde mostraba a su hija Jupiter Iris que puedes ver en el vídeo de arriba. La niña es fruto de su matrimonio con Christopher French, con se casó en septiembre de 2014.

"¡Esta pequeña señorita me convirtió en mamá! Sabía que Christopher y yo íbamos a tener un bebé monísimo, pero no me esperaba que fuera a ser tan preciosa", afirmaba entonces la actriz en Instagram.

"No sabes lo difícil que es ser madre hasta que te conviertes en una. Mamás, sois verdaderamente diosas", aseguraba la actriz. "Las últimas seis semanas han sido una bendición. Jupiter lo eres todo y más".

"Tuve una experiencia increíble, por supuesto que hubo dolor, pero así era exactamente como quería que Jupiter llegara al mundo. Tranquila, pacífica, sin miedo y estando muy presente", decía.

