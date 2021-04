Armie Hammer abandona su último proyecto pendiente para "centrarse en su salud" en medio de la polémica

Dirigida por Anna D. Shapiro, 'The Minutes' se estrenó por primera vez en la Steppenwolf Theatre Company en 2017. La obra se preestrenó con Armie Hammer siendo parte del reparto en febrero y marzo de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, Broadway tuvo que cerrar el telón, y ahora la obra está en camino de reanudar su producción durante la temporada 2021-2022.

Hammer se encuentra en el punto de mira del huracán mediático desde que salieron a la luz sus presuntas conversaciones con varias amantes donde se destapaban diversas conductas sexuales violentas. Desde abuso físico, mental, emocional, coacción, hasta ser acusado formalmente por una mujer de violación "violentamente durante cuatro horas". Las acusaciones están en proceso de investigación por la policía de Los Ángeles.

A raíz del escándalo el actor ha ido perdiendo sucesivamente todos los proyectos que tenía cerrados en el futuro próximo ('Gaslit', 'Billion Dollar Spy', etc.), y ahora el protagonista de 'Call Me by Your Name' ha compartido con un comunicado que recoge Variety que 'abandona' la obra de Broadway:

"He amado cada segundo de trabajo en 'The Minutes' con la familia que hice de Steppenwolf. Pero ahora mismo necesito centrarme en mí mismo y en mi salud por el bien de mi familia. En consecuencia, no volveré a Broadway con la producción".

El reparto de 'The Minutes' ha dejado claro que: "Armie sigue siendo un valioso compañero para todos los que hemos trabajado con él en el escenario y fuera de él. Sólo le deseamos lo mejor y respetamos su decisión".

