El actor malagueño Antonio Banderas ha visto uno de sus sueños cumplidos con la compra del Teatro Soho de Málaga. Hace unos días, en el estreno del musical 'A Chorus Line' en el Teatro Tívoli de Barcelona, obra de la que es productor, codirector y protagonista, el intérprete comentaba que "en Málaga encontré la forma más perfecta y romántica de arruinarme".

Lo cierto es que estas declaraciones han sido el origen de todo tipo de especulaciones sobre la situación económica de Banderas, por lo que el reciente nominado al Oscar por 'Dolor y Gloria' ha querido matizar sus declaraciones para dejarlo todo claro.

Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha explicado que "cuando he dicho 'adquirir un teatro ha sido una forma de arruinarme romántica' estaba expresando con humor los esfuerzos que he llevado a cabo para levantar el proyecto del teatro en Málaga pero afortunadamente no se ajusta a mi realidad financiera".

El actor ha aprovechado la ocasión para hablar también sobre su estado de salud: "En cuanto a mi estado de salud diré que no sé cómo se me ve por fuera, he de decir que tampoco me desvela este asunto, pero por dentro me encuentro como un toro, más fuerte que nunca y con muchísimas ganas de hacer cosas".

