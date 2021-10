Antonio Banderas aclara por qué su hija Stella del Carmen se ha quitado el apellido de su madre

Después de 18 años de matrimonio, Antonio Banderas y Melanie Griffith finalizaron su vida juntos en 2015. De su vida juntos nació en 1996 Stella del Carmen su única hija en común. A pesar de la separación, Stella mantiene una relación fantástica con sus padres.

Aunque hace unas semanas saltaron las alarmas después de que se diera a conocer la noticia de que Stella del Carmen cambiase su nombre legal y eliminase 'Griffith' de sus apellidos. La hija de Banderas ha solicitado al tribunal de Los Ángeles cambiar su nombre a Stella del Carmen Banderas.

Tras conocer la noticia comenzaron las especulaciones al respecto y sobre una posible ruptura total con su madre. Pero fue ella misma quien explicaba sus motivos en la petición: "Solo quiero acortar mi nombre, quitando el segundo apellido extra. Además, yo normalmente no uso Griffith cuando me refiero a mí misma o en documentos. Así que quitarme el nombre encajaría con mi uso normal", dice Stella según recoge The Blast.

Antonio Banderas explica lo sucedido

A pesar de que la propia Stella del Carmen explicase los motivos que le habían llevado a eliminar el apellido de su madre, muchos no parecían estar del todo convencidos en redes sociales.

Y para volver a desmentir los rumores de una posible mala relación entre Antonio Banderas y Melanie Griffith o con su hija Stella, ha aparecido el actor para aclararlo todo: "Ella se reía el otro día conmigo y me decía 'yo no me he quitado el nombre, solo que me parece muy largo utilizar todo'. No, no se ha cambiado el nombre. Ella adora a su madre", explica en Hola!

La nueva vida de Stella del Carmen junto a su padre Antonio Banderas

Stella del Carmen mantiene una relación muy buena tanto con su madre Melanie Griffith, como con su padre Antonio Banderas. Pero está claro que la hija de Banderas siente debilidad por su tierra natal y ella misma ha decidido emprender una nueva aventura junto a su padre.

Stella ya ha tenido alguna experiencia en modelaje y cinematografía, pero ahora ha decidido volver a Málaga para ser la segunda ayudante de dirección de uno de los nuevos proyectos de Antonio Banderas, siendo 'Company' el musical que se estrenará el 17 de noviembre en el Teatro del Soho Málaga.

