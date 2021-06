'Animales Fantásticos 3' podría sorprendernos con la muerte de este personaje protagonista

'Animales Fantásticos' es la expansión del mundo mágico creado por J.K Rowling, y una manera de mantener vivo ese universo de 'Harry Potter'. La propia escritora es quien se encarga del guion de las películas de la nueva saga, haciendo así su debut oficial en el mundo del cine.

Después de la buena acogida por parte del público a la historia de Newt Scamander, ahora se preparan para la siguiente entrega, 'Animales Fantásticos 3', de la cual se sabe poco. Los pocos detalles que se conocen son algunas localizaciones compartidas por Rowling, pero no se ha desvelado nada sobre la trama. Además, la película ha sufrido varios retrasos con el estallido de la pandemia, los cambios de guion, la controversia con la autora y la comunidad trans y la polémica que envuelve a Johnny Depp que resultó en su reemplazo en la saga por Mads Mikkelsen.

Por suerte, parece que las aguas se están calmando y 'Animales Fantásticos 3' está avanzando. Ahora han comenzado a circular preocupantes rumores sobre su historia, según ha informado una fuente cercana a We Got This Covered, pues afirman que la película contará con la muerte de un protagonista.

Según cuentan, podría tratarse de Credence Barebone, ya conocido como Aurelius Dumbledore, el personaje interpretado por Ezra Miller. Parece que el supuesto hermano de Albus Dumbledore podría decir adiós en 'Animales Fantásticos 3' según asegura información desde dentro.

Credence, Ezra Miller, en 'Animales Fantásticos' | Warner Bross

Aunque nada de esto está confirmado, lo cierto es que la agenda de Ezra y sus compromisos con el Universo DC como Flash, y también el hecho de que no se conozca nada de Aurelius en la saga original de 'Harry Potter', indican que el atormentado personaje podría no haber vivido para contar la guerra con Grindelwald. Habrá que esperar a noviembre para descubrir la verdad.

El futuro de 'Animales Fantásticos', ¿en peligro?

Según apuntaba también el mismo medio hace poco, 'Animales Fantásticos 3' podría ser la última entrega de la saga, pese a estar planada como un conjunto de cinco películas.

Las dificultades y polémicas a las que se han enfrentado unida al estado de la industria debido a la pandemia, son los argumentos que apuntan a que la franquicia se cerrara antes de tiempo y se aventuren a nuevos proyectos dentro del universo mágico, como una serie en HBO Max.

Seguro que te interesa:

'Animales Fantásticos 3': Lo que le habría gustado a Mads Mikkelsen antes de reemplazar a Johnny Depp