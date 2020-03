Angelina Jolie perfeccionó su voz de villana para 'Maléfica' con sus hijos

Ponerse en la piel de una villana no es tarea fácil. El cine ha dejado auténticas joyas en lo que ha antagonistas se refiere y Disney ha hecho lo propio en la animación. Uno de los mejor considerados fue el hada malograda de 'La Bella durmiente'. Tanto es así que en la primera adaptación de acción real de esta película, la convirtieron en protagonista. 'Maléfica' fue todo un éxito y tendremos una secuela.

Pero a Angelina Jolie no le vino la inspiración por arte de magia (negra). La actriz estuvo preparándose exhaustivamente el papel hasta que encontró el punto perfecto. De hecho, en una entrevista con Entertainment Weekly ha explicado el proceso.

"Pensé, 'no estoy del todo segura de si podré hacer lo que se necesita hacer con ella'. Mi preparador me hacía jugar proyectando mi voz lo máximo que podía". Pero lo curioso fue el momento escogido para hacer sus pruebas: "El acento y todo sobre ella se descubrió cuando bañaba a mis hijos. Creo que probé 17 versiones diferentes con ellos. Me decían, '¿Qué estás haciendo? Mamá, deja de hablar tan raro'. Un día me volví muy loca e hice la voz y se partieron de la risa. Lo hice durante toda la noche y finalmente la encontré".

Así pues, la venerada actriz probó su voz con el público objetivo de la película. Nada mejor para comprobar la eficacia de su elección que ver el resultado de primera mano. No hay trabajo sencillo en el mundo del cine y cada papel requiere su preparación. Angelina Jolie lo tiene claro y así lo ha demostrado durante años (y los que quedan).