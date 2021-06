Angelina Jolie denuncia la dificultad médica que afecta a sus hijos por tener diferentes tonos de piel

Además de su prolífica carrera en Hollywood, Angelina Jolie es una de las estrellas más presentes en cuanto al activismo social y luchando y viajando por importantes causas y desigualdades.

Angelina es madre de seis hijos e intenta protegerlos por encima de todo, aunque los jóvenes se han visto recientemente expuestos debido a su batalla legal por la custodia con su exmarido, Brad Pitt.

Ahora la actriz ha realizado una entrevista en la revista Time al estudiante de medicina Malone Mukwende, cuya misión es mejorar la sanidad para los pacientes de color.

Durante el reportaje, Malone explica el proyecto que ha creado llamado 'Mind the Gap', un proceso que ha visto necesario durante sus estudios como le cuenta a Angelina.

"Llegué a la universidad de medicina y me di cuenta de que había una brecha (en inglés, "gap") en nuestra enseñanza. Si aprendíamos sobre algún tipo particular de erupción o enfermedad que se manifiesta en la piel, la referencia siempre era con piel blanca", declara.

"Yo preguntaba que cómo luciría eso en tonos de piel más oscura, para aprender. A menudo me decían que no lo sabían. Así que decidí que había que hacer algo", revela. Y así fue como creó 'Mind the Gap' como guía para saber el aspecto de estos sarpullidos en otras pieles.

Ante su relato, Jolie revela que ella misma ha vivido ese problema en su familia con sus hijos.

"Tengo hijos de diferentes lugares, y sé que cuando ha habido alguna erupción que cogía todo el mundo, tenía un aspecto drásticamente diferente dependiendo de su color de piel. Pero siempre que miraba en informes médicos, la referencia era siempre piel blanca", coincide la actriz.

"Recientemente mi hija Zahara, a la que adopté en Etiopía, tuvo una operación. Y después una enfermera me dijo que los llamara si su piel 'se volvía rosa'", revela Angelina sumando su experiencia a este problema. Actualmente su hija Zahara tiene 16 años.

