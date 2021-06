Angelina Jolie asegura que tres de sus hijos querían testificar contra Brad Pitt en el juicio por la custodia

En plena batalla legal por la custodia de los hijos del matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt, habrían salido a la luz nuevos documentos que no dejan en muy buen lugar al actor, asegurando que tres de los hijos de la ex pareja habrían estado dispuestos a testificar en contra de su padre.

El medio 'Us Weekly' ha tenido acceso a un documento judicial de diciembre del año pasado en el que los abogados de Angelina afirmaron que "tres de sus hijos querían testificar contra Brad Pitt". Sin embargo, no menciona el nombre ni ningún detalle más sobre ellos.

De acuerdo a este último documento, el equipo legal de la intérprete alegó que "los niños tienen la edad suficiente para entender lo que está pasando". Añadieron también que "hacer que cualquiera de los niños sufra lo que puede ser un procedimiento inútil y nulo es más que injustificado. Es cruel".

El documento mencionado fue presentado como parte del intento en curso de Jolie para que el juez John Ouderkerk quedara retirado del caso debido a sus supuestas conexiones con el equipo legal de su ex marido.

Por otro lado, en el mismo medio señalan que el mayor de los hijos, Maddox, dio en mayo de este año a la Justicia un testimonio que "no fue muy halagador para Brad". Además, destacan que no usa el apellido del padre porque quiere quedarse solo con el de la madre. A pesar de ello, la propia actriz no le apoya en esta decisión.

Recientemente Ouderkerk le dio la razón a Pitt, dejando desolada a Jolie. Sin embargo, Angelina tiene claro que va a seguir luchando en los tribunales. Sus abogados aseguraron que la actriz "no se opone a compartir la custodia con su exmarido, pero asegura que hay cuestiones preocupantes". De momento, y tal y como menciona 'Us Weekly' la próxima audiencia está programada para el próximo 9 de julio.

