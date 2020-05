La madre de Angelina Jolie, Marcheline Bertrand, fallecía en enero de 2007 tras sufrir un cáncer de ovarios a los 56 años. Desde entonces la actriz siempre ha tenido presente a su progenitora cuya muerte le cambió la vida.

Este domingo pasado se celebró en Estados Unidos el Día de la Madre y por este motivo la intérprete de 'Los Eternos' ha querido dedicarle a su madre unas preciosas palabras en su honor.

Lo ha hecho a través de una carta que ha publicado 'The New York Times' donde explica el dolor que sintió tras su muerte, los acontecimientos que marcaron la vida de Marcheline y cómo ha afectado todo esto en su propia maternidad.

Angelina nació fruto del matrimonio de Marcheline con el actor Jon Voigh con el que también tuvo a su hijo James y del que se divorciaría en 1980.

"Perdí a mi madre en la treintena. Cuando miro hacia atrás a esa época, puedo ver cuánto me cambió su muerte. No fue repentino pero sufrí muchos cambios por dentro. Perder el amor y el abrazo cálido y suave de una madre es como que te arrebaten una manta protectora", empieza diciendo.

Después recuerda el hecho que marcó el matrimonio de su madre con su padre: "Cuando mi padre fue infiel cambió su vida. Le prendió fuego a su sueño de vida familiar. Pero a ella todavía le encantaba ser madre. Sus sueños de ser actriz se desvanecieron cuando se encontró, a los 26 años, criando a dos hijos con un ex famoso haciendo sombra.

"Después de su muerte, encontré un vídeo de ella actuando en un cortometraje. Era muy buena. Todo fue posible para ella", carrera que acabó dejando.

Angelina compara todos estos sentimientos con su propia experiencia: "La vida ha dado muchos giros. He tenido mi propia pérdida y he visto que mi vida toma una dirección diferente. Y me dolió más de lo que imaginaba".

"No era una joven muy estable. De hecho, nunca pensé que podría ser la madre de nadie. Recuerdo la decisión de ser padre. No fue difícil amar. No fue difícil dedicarme a alguien y algo más grande que mi vida", habla de su maternidad.

"Es algo maravilloso descubrir que tus hijos no te quieren perfecto. Solo quieren que seas honesto. Y que hagas lo mejor que puedas", explicó. "De hecho, cuanto más espacio tengan para ser excelentes donde eres débil, más fuertes se volverán. Te aman. Quieren ayudarte", concluye.

Seguro que te interesa:

El momento clave en la vida de Jennifer Aniston en el que retomó su relación con Brad Pitt tras el divorcio de Angelina Jolie