Amy Schumer revela que le extirparon el útero y el apéndice debido a la endometriosis

La actriz de tan solo 40 años ha tenido que someterse a una operación en la que le han extirpado el útero y el apéndice debido a la endometriosis que sufría. La endometriosis es un trastorno doloroso por el cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece por fuera.

"El doctor ha encontrado 30 manchas de endometriosis que ya ha retirado. Decidió también quitar el apéndice porque también estaba afectado. Tenía mucha sangre en mi útero, estaba siempre hinchada y tenía muchos dolores" Así lo cuenta la actriz en un video que ha subido a su cuenta de Instagram, recién salida de la operación. También quiso advertir a sus seguidores que "si tienes unos periodos muy dolorosos puede que tengas endometriosis".

Por suerte, la operación ha ido bien, y Amy Shumer se recupera adecuadamente. Muchos fans, así como personas relacionadas con el mundo del cine han querido dejarle algunas palabras de apoyo en su Instagram. Por ejemplo, la actriz Padma Lakshmi le dio gracias por "contar tu experiencia y visualizar la enfermedad, ya que hay más de 200 millones de mujeres en el mundo que lo sufren".

No es algo nuevo

Amy Schoumer siempre habla muy claro, incluso de sus problemas de salud. En ocasiones anteriores confesó que tenía la enfermedad de Lyme, pero también sobre cómo afecta la endometriosis a su fertilidad. El año pasado, relató los riesgos que sufría si tenía otro hijo. Su primer hijo, de tan solo dos años, fue concebido mediante fecundación in vitro, y aún así, la actriz dijo que "la reproducción asistida ha sido un proceso muy duro. He decidido que no puedo quedarme embarazada nunca más. Pensamos en la gestación subrogada, pero con todo esto del coronavirus, por el momento vamos a esperar" confesaba en una entrevista con el periodista Willie Geist.