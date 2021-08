De amigas íntimas a enemigas: La razón por la que Winona Ryder y Gwyneth Paltrow llevan años enfadadas

Winona Ryder y Gwyneth Paltrow eran dos exitosas y jóvenes actrices en la década de los 90. Y no solo eso, sino que también formaban una gran amistad. De hecho, incluso sus parejas, Matt Damon y Ben Affleck, eran grandes amigos, formando los cuatro un asombroso tándem.

Pero, supuestamente, tuvieron una pelea que lo destruyó todo y fue, por nada más y nada menos, que por un papel que resultó ganador de un Premio Oscar.

Según PopSugar, Gwyneth vio el guion de 'Shakespeare in Love' en la casa de Winona Ryder y no solo hizo una audición para la película, sino que consiguió el papel de Viola, la protagonista femenina. Además, por esta cinta no solo fue premiada con el galardón a Mejor Actriz en la gala de los Oscar, sino que el filme también obtuvo el de Mejor Actriz de reparto (Judi Dench), Mejor guion original, Mejor banda sonora, Mejor dirección artística, Mejor diseño de vestuario y, por encima de todos, el Oscar a Mejor Película.

Gwyneth Paltrow siempre ha negado que eso ocurriese, pero las malas lenguas continúan con la historia en la actualidad. Ahora, en lo laboral, Winona está inmersa en 'Stranger Things', mientras Gwyneth es miembro del MCU.

Y en cuanto a su relación, no se sabe exactamente cómo están, pero Paltrow ha compartido en su blog un mensaje que muchos creen que va dirigido a Ryder.

"En su día, tuve un "frenemy" que, como se vio, estaba muy empeñado en acabar conmigo. Esta persona hizo todo lo posible para hacerme daño", escribe la actriz. "Estaba profundamente disgustada, enfadada, todas esas cosas que sientes cuando descubres que alguien que creías que te gustaba es venenoso y peligroso. Me contuve para no contraatacar. Intenté tomar el camino más fácil. Pero un día me enteré de que a esa persona le había ocurrido algo desafortunado y humillante. Y mi reacción fue de profundo alivio y... felicidad", confiesa Paltrow.

