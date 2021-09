'Alguien como él': Un supuesto fallo en la escena de karaoke de Addison Rae divide a los fans

¿Todavía no has visto 'Alguien como él', la nueva versión de 'Alguien como tú'? Pues debes saber que esta película adolescente no quiere quedarse en la mítica comedia romántica de instituto de los años 90, ni ser solo una actualización, sino que también quiere darle la vuelta a la historia.

Por eso, en la película original tenemos como protagonista a Zack (Freddie Prinze Jr.), el típico deportista popular del instituto, que apuesta con sus amigos que podrá transformar a cualquier chica en la próxima reina de baile (la elegida será la tranquila y reservada Laney Boggs, interpretada por Rachel Leigh Cook). Mientras tanto, en 'Alguien como él' ('He's All That') el protagonismo recae en la tiktoker Addison Rae, que dará vida a una chica popular en Internet que hará la misma apuesta con sus amigas.

Así, los roles cambian, pero no solo eso, sino que también está actualizada con respecto a la juventud de ahora, a la era de las redes sociales y su increíble auge.

Y ahora, algunos personas que ya han visto la película, dicen haber encontrado un supuesto error de pantalla verde o croma en ella. Concretamente en la escena del karaoke, en la que Addison Rae interpreta 'Teenage Dream' de Katy Perry, el momento que más ha dado que hablar de toda la película.

Un usuario de la misma red social que vio nacer el éxito de Addison Rae, TikTok, ha mostrado el clip exacto en el que una de las manos de la chica parece desaparecer mientras canta y baila en el escenario. Pero, ¿realmente hay un error de croma? O mejor dicho... ¿de verdad la mano de Rae desaparece?

La respuesta a ambas preguntas posiblemente sea un no: a la segunda porque todo podría ser un efecto óptico producido por el movimiento tan rápido de la tiktoker en su coreografía y a la primera porque lo más probable es que esta escena de la película no precisara de efectos especiales.

Seguro que te interesa...

"Lo siento mucho": La escena por la que Addison Rae aún se disculpa con Tanner Buchanan ('Alguien como él')