Alec Baldwin lanza un mensaje por Navidad mientras intenta "superar un momento muy difícil"

Son unas fechas complicadas para el actor Alec Baldwin, que desde el incidente ocurrido durante el rodaje de la película de 'Rust', se ha visto envuelto en diversas polémicas. Ahora el actor lanza un mensaje de navidad a sus seguidores, agradeciendo las palabras amables que recibe todos los días.

"Feliz Navidad…" dijo el actor en el caption de la publicación. "Quería tomarme un momento para agradecer a todas las personas que me enviaron palabras tan amables, los mejores deseos, fuerza, esperanza, oraciones, pensamientos y mucho aliento" comenzó diciendo el actor, mientras se encontraba dando un paseo al aire libre.

"Recibí cientos, cientos de correos electrónicos de amigos, familiares y colegas y personas de las que no había tenido noticias desde hace bastante tiempo para enviarme fuerzas, buenos deseos y demás. Estoy realmente agradecido con ellos" continuó Baldwin.

Como no podía ser de otra forma, también hizo alusión al rodaje de la película de 'Rust', donde se produjo el tiroteo que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, el pasado mes de octubre. "Estoy deseando que algunos aspectos queden atrás, por supuesto. Pero para todos los que estamos involucrados nunca podremos olvidar lo que pasó". Alec Baldwin también dijo que "no hay un día que no piense en eso", refiriéndose al trágico accidente.

Intentando seguir adelante

Alec Baldwin también admitió que lo que más le importaba ahora mismo era estar en casa con su familia. "Es cierto, solo me preocupo por mi esposa y mis hijos y por seguir adelante con mi vida y tratar de superar un momento difícil, un momento realmente difícil".

"Cualquiera que sea la festividad que estéis celebrando, felices fiestas a todos", continuó. "Espero que seas tan afortunado como yo, que estés en casa con tu familia". Y para terminar, Baldwin simplemente dijo: "No tengo nada inteligente u original que decir, solo gracias a las personas que me enviaron estos grandes deseos. Cuídate, usa una mascarilla. No dejes que Papá Noel baje por la chimenea sin una mascarilla".

