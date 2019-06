Adam Driver interpretará a un soldado mutilado en un drama bélico dirigido por Stallone

Travis Mills es un sargento estadounidense retirado que sufrió graves heridas de batalla estando destinado en Afganistán. La magnitud de estos daños hicieron que para salvar su vida los médicos tuviesen que amputar sus brazos y sus piernas, convirtiéndose así en uno de los únicamente cinco soldados que han sobrevivido a esta intervención. Lejos de rendirse, Mills decidió escribir su historia de superación en el libro llamado 'Tough As They Come', que será próximamente adaptado a la gran pantalla gracias a Sylvester Stallone.

Según relata Deadline, el actor y director estadounidense será el encargado de dirigir la película que contará la historia real del sargento que sobrevivió a una cuádruple amputación. Presumiblemente, FOX será la encargada de producir y distribuir la cinta que contará con Adam Driver interpretando a Travis Mills. No podría haber sido una mejor elección, pues antes de triunfar en películas como 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' o 'Silencio' Driver estuvo sirviendo durante tres años en el cuerpo de marines de Estados Unidos.

Además de dirigir, Stallone también actuará en la cinta en el papel del suegro del sargento. La idea es que 'Tough As They Come' trate sobre la relación de Mills y su suegro tras la amputación. Mientras esperamos más noticias sobre esta futura película, puedes ver al propio Travis Mills contar su historia y los motivos que le llevaron a escribir su libro.