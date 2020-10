Whoopi Goldberg habla sobre una posible 'Sister Act 3'

'Sister Act' se estrenó en 1992. Una cantante de cabaret es testigo de un asesinato y, para protegerla, la policía decide esconderla en un convento de monjas. Allí se integra en el coro y consigue mejorar la técnica de las demás novicias, así como introducir nuevos estilos musicales.

Un año más tarde, en 1993, 'Sister Act' tuvo su secuela. En 2015, Disney anunció una nueva versión de la película original, pero no se han confirmado más avances acerca de su producción o realización. Desde que se estrenara 'Sister Act 2', nada se ha sabido acerca de una tercera parte de esta película.

Sin embargo, la protagonista de ambas películas, Whoopi Goldberg, ha dado pistas sobre una nueva entrega de estos filmes. Goldberg ha confesado que las discusiones y reuniones para poner en marcha 'Sister Act 3' ya se están produciendo. La estrella de cine ha añadido que tanto el elenco como el equipo están haciendo todo lo posible para que esta tercera entrega funcione.

Por qué no se hablaba de 'Sister Act 3'

Desde que se estrenaran 'Sister Act' y 'Sister Act 2' han pasado 28 y 27 años respectivamente. Sin embargo, durante todo este tiempo no se ha producido ningún anuncio ni novedad acerca de la tercera entrega de la famosa película.

Acerca de este tema, Goldberg habló en 'The Late Late Show' y respondió que "durante mucho tiempo, siguieron diciendo que nadie quería verla [una tercera película]". Sin embargo, la opinión de la actriz de 'Sister Act' no es la misma: "Resulta que eso puede no ser cierto. La gente puede querer verlo. Así que estamos trabajando diligentemente para tratar de descubrir cómo unir a la pandilla y regresar", añadió Goldberg.

No es la primera vez que Goldberg habla de una tercera parte de 'Sister Act'. Tiempo atrás, en declaraciones a 'Radio Times' y según recoge 'NME', la actriz declaró que había estado pidiendo obstinadamente una tercera película durante años. "Sigo preguntando, pero siguen diciéndome que la gente no quiere", explicó. Sin embargo, ella tiene una opinión diferente: "Yo digo: 'Creo que no le estás preguntando a las personas adecuadas porque la gente sí lo quiere'. Seguiré preguntando".

Así que, por el momento, 'Sister Act 3' no está confirmada. Sin embargo, Whoopi Goldberg ha demostrado en varias ocasiones las ganas que tiene de hacer otra entrega y, parece ser, que ha conseguido que un nuevo proyecto se ponga en marcha.

