Tráiler de 'The Girl with all the Gifts': El espectacular apocalipsis zombie con Glenn Close

Las películas post-apocalípticas no paran de llegar a la cartelera, y lo mismo ocurre con el género zombie; pero 'The Girl with all the Gifts' puede presumir de ser diferente al resto en cuanto a tratamiento y estética.

El popular bestseller es adaptado a la gran pantalla bajo la dirección de Colm McCarthy ('Peaky Blinders') adaptado por Mike Carey, a partir del texto de su propia novela.

La historia nos presenta un futuro post-apocalíptico en el que la mayoría de la población ha sido aniquilada por una infección. En este mundo los zombies son conocidos como "hambrientos", y la trama gira en torno a una niña "híbrida" -mitad humana, mitad zombie- que puede ser la solución para encontrar una futura cura.

El reparto está compuesto por la oscarizada Glenn Close, Gemma Aterton y Paddy Considine. El estreno en los cines de Reino Unido está previsto para el 23 de septiembre.