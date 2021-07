La declaración pública de amor de Willow Smith a su desconocido novio, ¿desde cuándo están juntos?

Willow Smith está más enamorada que nunca de Tyler Cole. La pareja se conoció en 2016 y tras varios meses de complicidad y amistad, decidieron empezar a salir juntos.

Pese a que su relación amorosa parece venir de largo, Willow declaró en mayo del 2021 que era poliamorosa mientras mantenía una avivada conversación con su madre Jada Pinkett y su abuela Adrienne Banfield-Norris, durante el programa 'Red Table Talk'.

Ahora, la cantante e hija de Will Smith ha compartido una publicación con sus seguidores en Instagram donde revela su amor incondicional a Tyler Cole tras la producción de su último disco en común.

"Post de apreciación", comenzaba diciendo Willow en la descripción del post. "Estoy muy agradecida de tener tu presencia en mi vida. El hecho de que hayamos producido tres discos completos juntos es increíble".

"Gracias por tu infinita paciencia y creatividad", seguía escribiendo. "No puedo esperar a hacer más discos ni a crear más recuerdos junto a ti", concluía la cantante.

Por su parte, Tyler Cole comentó la publicación de su chica comentando: "Te quiero", mientras publicaba una fotografía de su chica en Instagram para dedicarle unas bonitas palabras de agradecimiento.

"Siento todo lo que pasa", empezó diciendo Tyler Cole. "Gracias por dejarme construir este mundo contigo".

El músico concluyó escribiendo: "Estoy muy orgulloso de haber producido 8 canciones de este disco. Muchísimas gracias a todas las personas que han contribuido a la creación de este álbum".

Willow se rapa la cabeza en medio de un concierto

Willow Smith ha dado un concierto en Facebook Live, 'Willow in Concert: Lately I Feel Everything', y sus seguidores se han quedado en shock cuando han visto lo que la cantante tenía preparado para la actuación de 'Whip My Hair': durante la canción, sobre el escenario, se afeitó la cabeza en riguroso directo.

"Estoy pensando en afeitarme la cabeza durante la actuación de 'Whip My Hair'", dijo Willow Smith en un clip detrás de cámaras. "Esta va a ser la tercera vez en mi vida que afeito mi cabeza. Siempre me afeito la cabeza en momentos importantes de mi vida, cuando las cosas están cambiando mucho. Y este es definitivamente uno de esos momentos", confesaba la cantante.

