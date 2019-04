Daisy Ridley rompe su silencio sobre el posible romance de Rey y Kylo Ren en 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Era una teoría que fascinaba a los fans de 'Star Wars': la posibilidad de que Rey y Kylo Ren se convirtieran en pareja, aunque la idea acaba de sufrir un importante golpe.

Daisy Ridley, actriz que interpreta a Rey en la saga, ha declarado que no cree que haya romance entre Rey y Kylo Ren en la última película de la trilogía, 'Star Wars: The Rise of Skywalker':

"Sí que conozco Reylo. No sé cómo me siento al respecto, porque todos hablan de lo tóxico de una relación cuando es esencialmente emocional.[...] Es un camino difícil. Siento que, en el fondo, Kylo piensa que lo que está haciendo está bien y no cree que esté equivocado, pero también ha matado a tanta gente... Así que realmente no puedo apoyarlo, no de manera personal ".

Con estas declaraciones parece confirmar que no habrá romance entre ellos (que ella sepa) o al menos desviar la atención de los fans que creían en esa posibilidad. El tráiler de la película ha sido revelado en la Star Wars Celebration de Chicago y, pese a mostrar muy pocas imágenes, ha creado una gran expectación. El estreno está previsto para el 20 de diciembre.

