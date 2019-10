La joven y conocida actriz porno de 21 años Valentina Jewels acudió hace unos días a un partido de los Miami Dolphins contra los Washington Redskins de la NFL, futbol americano.

Durante todo el partido, y según ha denunciado, un asistente al evento, visiblemente borracho, se dedicó a insultarla con graves improperios.

En su cuenta de Instagram Valentina explica que lo que le ha pasado es "el ejemplo perfecto de lo complicado que es lidiar con ser una "estrella" del cine porno. Tenemos los mismos problemas que tú, y además tenemos que aguantar que las masas nos señalern con el dedo. Me alegro de que todo el mundo pueda ver lo que se siente al ser una actriz porno, ni siquiera puedo ir a un partido sin que me falten al respeto. No es un asunto de "libertad de expresión", hay un problema subyacente mayor. No me voy a quedar callada sobre esto, nos tratan mal y de forma injusta a diario hasta el punto de que la mayoría de nuestros compañeros no pueden soportarlo y llegan a lo más profundo. Es difícil hablar de ello pero necesitamos abordarlo. No hay que tolerar este comportamiento".