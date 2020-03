Por qué J.J. Abrams es la elección perfecta para dirigir el Episodio IX de 'Star Wars'

Las críticas empezaron a llover cuando 'El Despertar de la Fuerza' llegó a la gran pantalla. Parte del público salió indignado de las salas de cine y acusaron a J.J. Abrams de haber hecho un mero remake del Episodio IV, en lugar de crear una historia totalmente nueva. Tanto fue el daño que estos fans sufrieron, que la noticia de su regreso les ha puesto nerviosos. Pero deberían empezar a respirar tranquilos.

No olvidemos lo que fue y es 'Star Wars'. Tras una excelente secuela con los toques oscuros que le llevaron donde está hoy en día, George Lucas decidió presentarnos a los ewoks. Los conflictos paterno-filiales se vieron eclipsados por unos ositos de peluche que lanzaban flechas. Suerte que Luke y Darth Vader salvaron la producción en el épico tercer acto. La trilogía original cerró y Lucas decidió esperar hasta las vísperas del nuevo siglo para devolvernos a esta galaxia muy, muy lejana. Pero aunque duela, acabó fallando.

Mientras que la trilogía original hablaba de la amistad (amistad en el espacio con fuerzas sobrenaturales, pero amistad después de todo), la nueva trilogía trató de desarrollar una filosofía que ni él mismo controlaba. Los conflictos políticos interesaban absolutamente nada y los alivios cómicos convirtieron a la saga en una parodia de sí misma. Tanto es así que la presión pudo a Lucas y tuvo que desterrar a Jar Jar. El universo expandido de 'Star Wars' crecía por sí mismo y el director trató de adaptar todas estas ideas en unas precuelas que se olvidaron de lo más importante: la amistad. Los diálogos dejaban mucho que desear, pero cuando se intenta abarcar tanto en un universo sin fin, es normal que cualquier trama parezca secundaria. Para cuando 'La venganza de los Sith' llegó ya estaba todo perdido. No nos enamoramos de la relación Anakin-Padme, Obi-Wan estaba a medio camino, el plot twist de Palpatine no funcionó como esperaban y todavía no había ningún villano lo suficientemente imponente. Eso sí, fue la mejor de las tres.

Los sueños de los fans de los 70 se partieron junto a la cintura de Darth Maul. Por lo que cuando Disney llegó con su talonario y dejaron a George Lucas al margen, no fueron pocos los que se alegraron. J.J. Abrams había logrado resucitar ya la franquicia de 'Misión Imposible' y 'Star Trek', por lo que su fichaje era casi inevitable. Su mayor virtud era esa condición de fan por la que sufrió la tortura de "la arena tosca" y demás "misa, tusa, nosa". Tenía que reunir de nuevo a los fans y para ello volvió al verdadero eje de la saga: la amistad.

Nuevos personajes con los que empatizar. La relación del trío protagonista consigue que no eches en falta a ninguno de los personajes originales. Pero no solo esto, sino que arriesgaron con el villano más complicado hasta el momento. "Es un adolescente caprichoso" dirán algunos. No olvidemos que Anakin traicionó toda una democracia porque no le daban el rango de maestro. Eso y que tenía ganas de ligar. Kylo Ren tiene un pasado por conocer y un futuro de manipulación que le irá absorbiendo en oscuridad.

Tal vez el error estuvo en crear una Estrella de la Muerte "más grande". No era necesaria para el desarrollo de esta introducción, pero sí sirvió para hacer explotar La Nueva República como metáfora de lo que sentimos todos cuando el Consejo Galáctico habla de la Federación de Comercio (sabemos que te duermes hasta al leerlo), bienvenida sea. Pero sí, es un acierto contarnos cómo Rey huye de un pasado que le ha influido toda la vida. El desarrollo lo veremos en 'Los últimos Jedi', pero sin duda la cabeza que la trajo por primera vez debería de estar en su despedida.

Había que pegar los trocitos de la franquicia y J.J. Abrams lo hizo. Los que nacieron con la nueva trilogía no reconocieron los sellos de ésta en los nuevos pasos, pero no eran sellos muy recomendables. El verdadero espíritu de 'Star Wars' reside en Luke, Han y Leia (sí, Han disparó primero), por lo que el futuro está en las más que capaces manos de Rey, Finn y Poe. Supo hacer una buena introducción y sabrá cerrarla. Porque, por un lado supo rescatar lo que habíamos perdido y, por otro, es imposible que haga un refrito de los ewoks.