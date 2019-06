Malditos spoilers: A dos protagonistas de 'Harry Potter' les arruinaron ESO de Dumbledore

La saga 'Harry Potter' es un fenómeno que crece cada día pese a que sus libros y películas se terminaran hace años. Su extenso universo lleno de detalles y sus mensajes de honor y lealtad le han hecho dar la vuelta al mundo y ser considerada una de las historias más populares de la actualidad.

Dentro del universo mágico, sus propios actores siguen sorprendiéndose con los ases que tiene bajo la manga su creadora, J.K. Rowling, y ahora se han convertido en un fan más descubriendo la nueva historia con 'Animales Fantásticos'.

'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' se estrenó hace unos meses sacudiendo a toda la comunidad potterhead con una impactante revelación sobre Dumbledore y Credence. Ahora, Tom Felton y Oliver Phelps, que dieron vida a Draco Malfoy y George Weasley, se han reencontrado y han confesado a Elite Daily que les arruinaron el final.

"Alguien me lo arruinó, la verdad. No me acuerdo quién, pero lo dejaron caer así que no fue tan shock para mí. Pero sí, definitivamente no vi venir lo que iba a pasar", reconocía Felton.

"Más o menos escuché algún spoiler, así que prácticamente lo sabía, pero fue muy interesante ver el otro lado de la historia. Cuando nosotros rodamos teníamos los guiones y los libros, y siempre sabíamos quién iba a morir. Así que fue interesante vivirlo desde el otro lado", añadía Phelps.

