Evanna Lynch ('Harry Potter') habla de su lucha contra la anorexia: "El proceso de curación continúa"

Evanna Lynch Evanna Lynch, quien dio vida a Luna Lovegood en la saga de Harry Potter, ha hablado sobre uno de los episodios más duros de su vida cuando a los 11 años sufrió anorexia.

Ahora, la actriz ha escrito unas memorias llamadas 'The Opposite of Butterfly Hunting: The Tragedy and The Glory of Growing Up' donde, además de contar su historia, pretende ayudar con sus palabras a quien lo lea.

"Quería escribir un libro sobre trastornos alimenticios y la recuperación, que no se centrara en los síntomas físicos, para discutir las profundidades de lo que estaba sucediendo, para no distraerme con los detalles impactantes y todas las cosas que hay en la superficie", explica en una entrevista a E!.

Lynch continúa hablando sobre cómo se encuentra actualmente: "Ya no tengo ningún trastorno alimentario. Han sido años comiendo como una persona normal, sana y teniendo hábitos equilibrados".

"Creo que puedes recuperarte adecuadamente y seguir adelante. Pero creo que el proceso de curación continúa", afirma.

Evanna Lynch llega a comentar que llegó a tener "ganas de morir" en los momentos más oscuros de su vida: "Cuando escuché por primera vez sobre la anorexia, nunca planeé que se convirtiera en lo mío. No me conecté a esto ni me detuve en ello, ni decidí probarlo por un tiempo"

"Todo lo que sabía era que estaba vacía, nada extraordinaria, nada excepcional en todo, y que sería difícil encontrar el amor, los amigos, el trabajo, un lugar en el mundo, si no encontraba algo por lo que vivir. Necesitaba definirme a mí misma, y luego lo encontré.

"Creo que, para mí, ser anodino era lo mismo que no ser amado, y si no tenía amor, no querría vivir, y si no quisiera vivir, eventualmente moriría. Y realmente quería encontrar una manera de luchar contra ese impulso de morir", dice abiertamente.

"La gente ve los trastornos alimentarios como una autodestrucción lenta, pero la intención es todo lo contrario. Es una puñalada a la vida, a hacerse valer", explica sobre la imagen que la gente tiene sobre la enfermedad.

"Es una lucha feroz, similar a una guerra, luchar contra todas las voces, internas y externas, que te dicen que estarías mejor muerto", continúa diciendo.

Para terminar declarando: "No había planeado que este fuera mi camino, me sorprendió escuchar esa palabra peligrosa y puntiaguda que me enseñó mi hermana, pero está bien, ahora lo había encontrado, y aquí estábamos, y no sabía cómo - ni me importaba - encontrar una salida".

'Harry Potter' fue la ayuda que Evanna Lynch necesitaba

Durante una aparición en Dancing With the Stars Evanna Lynch contó la única ayuda que le sirvió para evadirse del grave problema que sufría: "Cualquiera que haya tenido un trastorno alimenticio sabe que se apodera completamente de su vida. La única cosa que pudo distraerme fue la saga de 'Harry Potter'".

Y sigue explicando: "Empecé a escribir a J.K. Rowling y ella me escribió de vuelta, y nos convertimos en amigas por carta. Entraba y salía del hospital y me llegaban sus cartas. Hace un año solo tenía dos capítulos escritos y estaba teniendo problemas en las partes más complicadas del libro y realmente me pregunto si alguien se molestaría en leerlo".

"Es una locura cómo la vida puede cambiar cuando mantienes la visión de un proyecto, te presentas de manera constante y lo llevas a cabo, incluso en los días en que no estás seguro de que valga la pena", termina contando.

