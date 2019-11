Los fans de 'Harry Potter' han sido testigos durante años de la relación especial que une a Emma Watson y Tom Felton después de crecer juntos en la saga mágica.

Por eso, cuando comenzaron los rumores de relación, los potterheads no podían estar más encantados. Sin embargo, esos sueños se destrozaron con la aparición de otro chico misterioso que no era Malfoy, ¿o no?

Ahora, ha sido la propia Emma Watson la que se ha sincerado sobre su situación sentimental en una entrevista a Vogue. En el vídeo de arriba puedes ver su confesión y lo que piensa de cumplir 30 años "sin haber construido un hogar".

