Johnny Depp recoge su premio en el Festival de San Sebastián y habla de la cultura de la cancelación: "Nadie está a salvo"

El Festival de San Sebastián ha tenido este miércoles entre sus invitados a Johnny Depp, que ha recibido el Premio Donostia en reconocimiento a su trayectoria artística y ha acaparado todas las miradas.

Durante su rueda de prensa, Johnny Depp, que continúa envuelto en una encarnizada batalla legal con su exmujer Amber Heard quien le acusó de ser un "maltratador de mujeres", ha dado un discurso sobre cómo ha cambiado Hollywood y el daño que puede hacer una acusación en la carrera y la vida de alguien hoy en día.

"Podría verse como un evento en la historia durante lo que dure, esta cultura de la cancelación, esta prisa instantánea hacia el juicio basado en lo que esencialmente equivale a un puñado de aire contaminado", comenzaba Depp.

"Se ha ido tanto de las manos a estas alturas que os puedo prometer que nadie está a salvo. Ninguno de vosotros. Nadie fuera de esas puertas. Nadie está a salvo", asegura con gravedad.

"Solo hace falta una frase y ya no hay más margen, se quita la alfombra. No solo me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Este tipo de cosas que le han pasado a mujeres, hombres. Tristemente llegado a un punto empiezan a pensar que es normal. O que son ellos. Cuando no lo es", añadía como recoge Deadline.

Johnny Depp con su Premio Donostia | Gtres

"No importa si un juicio, per se, se ha tomado algunas licencias artísticas. Cuando hay una injusticia, ya sea contra ti o contra alguien que amas, o alguien en quien crees, plántate, no te sientes. Porque te necesitan", declaraba haciendo referencia a su experiencia personal.

No obstante el actor sí reconoció que había estado "preocupado" de que su presencia en el festival pudiese ofender a la gente, aunque no fuera su intención. También agradecía a los organizadores su apoyo y el hecho de "no haberse tragado lo que ha sido, durante ya demasiado tiempo, una noción de mí que no existe".

Su legado como Jack Sparrow

Debido a toda esta polémica, la imagen y la carrera de Depp se han visto visiblemente afectadas y el actor ha perdido papeles tan importantes como el de Grindelwald en la saga 'Animales Fantásticos'. Aunque también se rumorea que la saga 'Piratas del Caribe' continuará sin su Jack Sparrow.

Al respecto, Johnny declaraba: "El personaje nunca podrá dejarme, y nunca podrá quitarme el personaje a mí", aseguraba para acto seguido imitar el comportamiento de uno de sus papeles más importantes.

