¿Por qué 'Overlord' es la primera película de J.J. Abrams calificada para mayores de 18 años?

Hasta el momento 'Bad Robot', la productora de J.J. Abrams, no había hecho una película R-Rated, es decir, para mayores de edad. Pero eso está a punto de cambiar con el estreno de 'Overlord', que llegará a los cines españoles el 9 de octubre.

'Overlord' es la combinación perfecta de película bélica, ciencia ficción y terror, y la Motion Picture Association of America (MPAA) ha decidido calificarla para mayores de 18 años por su "violencia sangrienta, imágenes perturbadoras, su lenguaje y breve contenido sexual".

'Overlord' | seestrena.com

Julius Avery, su director, en una entrevista con el medio Fandom ha explicado que "no había forma de hacer una película así sin que recibiera esa calificación. J.J. Abrams me apoyó en eso y trabajé desde ahí. Así que no creo que hubiera podido hacer esta película en otro sitio que no fuera 'Bad Robot'. ¿Dónde más podrías hacer un mash-up de géneros con clasificación R tan loca como esta?"