Peter Jackson: "Me gusta hablar de seis películas, no de dos trilogías"

Una gran batalla como despedida... aunque éste no es un adiós doloroso. Viajamos a Londres para entrevistar a Peter Jackson y al equipo al completo de la película 'El Hobbit: La Batalla de los cinco ejércitos'.

"No, no estoy triste, estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Ahora sólo quiero que la gente la vea, disfrute y ver sus reacciones", explia el director.

Un año de rodaje y tres películas para la que todos los actores utilizan palabras similares: equipo, familia, un segundo hogar en Nueva Zelanda. Hay buen rollo entre ellos y se nota en cómo se ayudan y cómo disfrutan.

Ahora los enanos defienden su montaña solitaria y su tesoro de muchas amenazas. Así que veremos escenas cargadas de épica y muchas peleas como en las primeras.

Es díficil concentrarse rodeado de efectos y criaturas ficticias como ocurrió en las tres películas anteriores. "Me gusta hablar de seis películas, estas tres son el comienzo, no de dos trilogías", afirma Jackson.

La Tierra Media y todos sus habitantes han dado para seis películas en diecisiete años, ahora la gran pregunta... ¿Será este un adiós definitivo?

"Me metes en un problema de derechos si te respondo a ello. Legalmente no hay opciones, no podemos inventarnos nuevas historias", afirma el director. "Me encantaría hacer un película de Gollum".

Por cierto, cómo llevan la popularidad y los millones de fans, preguntamos. "No soy Tom Cruise, la gente no me reconoce por la calle. Cuando viajo y me preguntan a qué me dedico digo, soy actor, sí, ¿y en qué películas sales? en el Hobbit, soy yo. De verdad".

Quedense con su cara. 'El Hobbit la batalla de los cinco ejércitos' llega a los cines el 17 de diciembre.